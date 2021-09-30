В МИД РФ рассчитывают, что Норвегия воздержится от нарушения договора о Шпицбергене

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Россия надеется, что Норвегия не прибегнет к нарушению договора 1920 года об архипелаге Шпицберген, в соответствии с которым его правовой режим полностью распространяется на континентальный шельф. Об этом заявил в четверг на брифинге заместитель директора Департамента информации и печати МИД России Алексей Зайцев.

"Исходим из того, что норвежские власти воздержатся от подобных действий в нарушении договора о Шпицбергене", - сказал он, имея в виду планы Осло по введению пограниченого контроля при въезде на архипелаг.

Зайцев отметил, что подобная инициатива норвежских властей якобы связана с необходимостью обеспечения безопасности Шпицбергена, включая защиту от терроризма. "Что касается вопросов борьбы с терроризмом, включая обеспечение безопасности на архипелаге, то с нашей стороны неоднократно предлагалось углублять двустороннее взаимодействие по данной проблематике. Дело за нашими норвежскими партнерами", - добавил он.

Замдиректора департамента внешнеполитического ведомства напомнил, что договор о Шпицбергене предусматривает одинаковый свободный доступ всем договорившимся сторонам при входе в воды, фьорды и порты архипелага. "С учетом этого положения считаем намерения норвежских властей очевидным посягательством на договор 1920 года, - уточнил он. - В настоящее время пограничные и иные виды контроля не осуществляются в отношении пассажиров морских и авиарейсов на архипелаг и обратно, не следующих через материковую часть Норвегии".

Зайцев также подчеркнул, что в случае, если планы Норвегии по введению пограничного контроля будут реализованы, это может повлечь за собой нежелательные последствия для основанной на договоре деятельности государств-участников.

Договор о Шпицбергене был заключен Великобританией, Данией, Италией, Нидерландами, Норвегией, США, Францией, Швецией и Японией в 1920 году. Документ установил суверенитет над архипелагом за Норвегией и закрепил за ним статус демилитаризованной зоны. Всем государствам, подписавшим договор, было предоставлено право заниматься хозяйственной и научно-исследовательской деятельностью на архипелаге и в его территориальных водах. В 1924 году СССР признал суверенитет Норвегии над Шпицбергеном, а в 1935 году присоединился к документу.