Захарова призвала правительство ФРГ выдать разрешение на вещание RT

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Официальный представитель МИД России Мария Захарова предложила правительству Германии дать оценку действиям видеохостинга YouTube, который удалил два немецкоязычных канала RT (RT DE и DFP), и выдать разрешение на вещание RT DE, чтобы доказать отсутствие злых намерений в адрес вещателя.

"Чтобы больше не оправдываться в отсутствии злых намерений в отношении RT DE и доказать "хорошее отношение к свободе печати", просто выдайте им разрешение на вещание, как это было сделано для ряда других зарубежных каналов", - отметила дипломат в четверг в своем Telegram-канале.

Она также задалась вопросом, считает ли правительство ФРГ подобные шаги YouTube "не слишком хорошим отношением к свободе печати", и призвала его дать соответствующую оценку.

Она также задалась вопросом, считает ли правительство ФРГ подобные шаги YouTube "не слишком хорошим отношением к свободе печати", и призвала его дать соответствующую оценку.

Ранее в среду представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт сообщил, что блокировка аккаунта RT DE - это решение платформы YouTube, Берлин "принимает его к сведению", но не имеет к данному решению никакого отношения.

"У меня прямой вопрос к Штеффену Зайберту, - продолжила официальный представитель российского МИД. - Готово ли правительство ФРГ оказать содействие в работе немецкоязычной службы RT на территории Германии, чтобы продемонстрировать "хорошее отношение к свободе печати"? Включая: содействие в решении искусственно созданных банковских проблем, демонстрацию четкой позиции по недопустимости удаления американскими интернет-монополиями новостного контента и ресурсов его распространения, прекращение политических переговоров с европейскими странами с настоятельными просьбами о невыдаче лицензий на вещание RT DE?"

"Мир замер в ожидании положительного ответа немецкой стороны", - резюмировала Захарова.

Во вторник главный редактор RT Маргарита Симоньян сообщила, что видеохостинг YouTube удалил два немецких канала RT (RT DE и DFP) без возможности восстановления. В МИД РФ заявляли, что это произошло "при очевидном потворстве, если не по настоянию" германской стороны.