МИД РФ: страны СНГ определили перспективные направления взаимодействия в ЮНЕСКО

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Государства - участники СНГ обсудили на межмидовских консультациях по вопросам взаимодействия в рамках ЮНЕСКО сохранение объектов всемирного культурного и природного наследия и взаимодействие в рамках Международной конвенции о борьбе с допингом в спорте 2005 года. Об этом говорится в распространенном в четверг сообщении МИД РФ.

"Совещание прошло в конструктивной и заинтересованной атмосфере. Состоялся содержательный обмен мнениями по вопросам координации деятельности стран Содружества в ЮНЕСКО, сохранения объектов всемирного культурного и природного наследия ЮНЕСКО, взаимодействия в рамках Международной конвенции о борьбе с допингом в спорте 2005 года, укрепления потенциала программы УНИТВИН и развития сети кафедр ЮНЕСКО, сотрудничества в области этики искусственного интеллекта и налаживания практического взаимодействия между СНГ и ЮНЕСКО", - информировали в дипведомстве.

В ведомстве указали, что консультации позволили определить "перспективные направления дальнейшего сопряжения усилий государств - участников СНГ в ЮНЕСКО и "сверить часы" в отношении наиболее важных вопросов, стоящих на повестке дня универсального межправительственного сотрудничества в гуманитарной сфере".

Консультации прошли 29 сентября в Москве. Проведение очередных межмидовских консультаций участников Содружества по тематике ЮНЕСКО намечено на сентябрь 2022 года в Минске на площадке Исполкома СНГ.

В МИД РФ отметили, что в заседании, прошедшем под председательством России, приняли участие ответственные секретари национальных комиссий по делам ЮНЕСКО и работники внешнеполитических ведомств Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Таджикистана, Туркмении, Узбекистана, а также сотрудники Исполнительного комитета СНГ. В качестве наблюдателя присутствовал представитель посольства Азербайджана в Москве.