Нижегородский губернатор предложил избрать главой заксобрания спикера прошлого созыва

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 30 сентября. /ТАСС/. Глава Нижегородской области и секретарь регионального отделения партии "Единая Россия" Глеб Никитин предложил избрать спикером заксобрания седьмого созыва Евгения Люлина, который являлся спикером областного парламента прошлого созыва. Об этом сообщает в четверг пресс-служба реготделения партии.

"Глеб Никитин предложил кандидатуру Евгения Люлина для выдвижения на пост председателя законодательного собрания", - сказано в сообщении.

Никитин отметил, что Люлин решал все организационные моменты на самом высоком уровне. "Евгений Люлин - человек опытный и мудрый, который пользуется авторитетом у коллег. Второй важный фактор - это взаимодействие с правительством, которое выстроено на достойном уровне и дает свои результаты", - приводит пресс-служба слова Никитина.

На прошедших выборах депутатов Заксобрания Нижегородской области "Единая Россия" набрала 48,89% голосов, по 25 одномандатным округам в областной парламент прошли единороссы.

Люлин с 2013 года по 2020 год занимал посты в том числе замгубернатора и первого замгубернатора региона. В октябре 2020 года был назначен спикером законодательного собрания. Первое заседание заксобрания нового созыва пройдет 5 октября. На нем будут избраны председатель, его заместители, представитель в Совете Федерации, а также утверждены составы профильных комитетов, их председатели и направления работы.