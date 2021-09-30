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Заседание двусторонней комиссии по СНВ-3 состоится в Женеве

Оно назначено на 5 октября

Заседание двусторонней комиссии по СНВ-3 состоится 5 октября в Женеве - Рябков.

Вершинин обсудил с главой МОМ реагирование на связанные с Афганистаном вызовы
Замглавы МИД РФ сообщил, что в центре внимания находятся вопросы реагирования на миграционные и гуманитарные вызовы
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