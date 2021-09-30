Рябков сообщил, что вопрос об уровне участия России в саммите G20 пока не решен

ЖЕНЕВА, 30 сентября. /ТАСС/. Вопрос об уровне участия России в саммите G20 в Италии по-прежнему находится на рассмотрении. Об этом заявил журналистам в четверг заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

"Вопрос об уровне участия в этом мероприятии по-прежнему находится на рассмотрении", - сказал он.

Саммит Группы двадцати состоится в Риме 30-31 октября. Председательствующая в G20 Италия также занимается организацией чрезвычайного саммита "двадцатки" по Афганистану, который пройдет 12 октября. Как ранее сообщил ТАСС пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, глава российского государства Владимир Путин примет решение о своем участии в чрезвычайном саммите G20 по Афганистану, когда будут уточнены все детали.