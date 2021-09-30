Рябков: США сохраняют негативную позицию по предложению РФ о моратории на размещение РСМД

ЖЕНЕВА, 30 сентября. /ТАСС/. Вашингтон сохраняет негативную позицию в отношении предложения российской стороны о моратории на размещение ракет средней и меньшей дальности (РСМД). Об этом заявил журналистам в четверг заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

"Безусловно, это один из вопросов, который, с нашей точки зрения, имеет высокую актуальность. Мы услышали от американцев прежнюю позицию на эту тему. Позиция по большому счету негативная в отношении предложения президента Российской Федерации [Владимира Путина] о встречных мораториях на развертывание таких систем", - сказал Рябков.

При этом, по словам замминистра, Москва подчеркнула свое "намерение продолжать этим вопросом заниматься". "Заявили о готовности при наличии интереса и политической воли со стороны Вашингтона двигаться дальше по пути конкретизации тех аспектов, которые, возможно, в восприятии критиков нашего предложения недостаточно детализированы, - продолжил он. - Если мы почувствуем в какой-то момент, что коллеги по ту сторону переговорного стола готовы по-настоящему, по-серьезному, глубоко и профессионально заняться этим вопросом, за нами дело не станет, не заржавеет".

Высокопоставленный дипломат также указал, что видимого интереса к российской инициативе до сих пор не проявили в странах Европы. "Европейским странам, судя по всему, все равно, что происходит под их дверью", - констатировал он.

Европейская сторона

Европейские страны по-прежнему не проявляют интереса к предложению российской стороны о моратории на РСМД. Отвечая на вопрос, стали ли страны Европы активнее реагировать на предложение Москвы в вопросе моратория на размещении РСМД, замглавы российского дипведомства ответил отрицательно: "Нет, не стали".

"Европейским странам, судя по всему, все равно, что происходит под их дверью", - полагает он.

ДРСМД

Выполнение своих обязательств в рамках ДРСМД США приостановили 2 февраля 2019 года на основании якобы имевшего место нарушения договора Россией. Впервые в его несоблюдении Вашингтон обвинил Москву в июле 2014 года. По версии администрации США, нарушением договора, заключенного Москвой и Вашингтоном в 1987 году, стало создание РФ ракеты 9М729. Москва такие заключения американской стороны отвергала и предъявляла целый ряд встречных претензий относительно выполнения США договора, затрагивавших, к примеру, элементы системы противоракетной обороны Соединенных Штатов в Европе.

В сложившейся ситуации Вашингтон предупредил, что в соответствии со статьей 15 договора выйдет из него, если Москва не выполнит его определенные требования, включавшие прежде всего уничтожение ракеты 9М729. Россия расценила такие действия как выдвижение заведомо неприемлемых ультиматумов.

В сентябре 2019 года стало известно, что Путин направил лидерам нескольких стран, в том числе входящих в НАТО, предложение ввести мораторий на развертывание РСМД в Европе и других регионах. США впоследствии фактически отвергли данную инициативу.​​​​​