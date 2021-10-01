Путин в телеграмме Си Цзиньпину выразил уверенность в наращивании сотрудничества

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в поздравительной телеграмме председателю КНР Си Цзиньпину по случаю 72-й годовщины образования Китайской Народной Республики выразил уверенность в дальнейшем наращивании сотрудничества двух стран. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба Кремля.

"Уверен, что совместными усилиями мы будем и далее всемерно наращивать российско-китайское сотрудничество на различных направлениях. Это в полной мере отвечает интересам наших народов, идет в русле упрочения безопасности и стабильности на региональном и глобальном уровне", - говорится в послании президента РФ.

Путин отметил, что Китай добился впечатляющих успехов в экономической, социальной, научно-технической и других сферах, активно участвует в решении актуальных вопросов международной повестки дня.

Как добавили в пресс-службе Кремля, российский лидер подчеркнул, что отношения между двумя государствами развиваются в духе всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия. "С опорой на Договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве, 20-летие которого отмечается в этом году, сформирована весьма эффективная модель двусторонних связей", - указывается в телеграмме.