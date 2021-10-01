Свердловские единороссы выдвинули экс-замгубернатора Высокинского на пост сенатора

ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 октября. /ТАСС/. Кандидатура бывшего первого заместителя губернатора Свердловской области Александра Высокинского, который на сентябрьских выборах был избран депутатом заксобрания региона, выдвинута президиумом регионального политсовета партии "Единая Россия" на должность сенатора.

"Решение принято сегодня, 1 октября, на заседании президиума регионального политсовета партии. Члены президиума единогласно поддержали решение наделить вновь избранного депутата регионального парламента, бывшего первого заместителя губернатора Александра Высокинского полномочиями сенатора Российской Федерации - представителя от Законодательного собрания Свердловской области", - говорится в сообщении реготделения партии.

В нем отмечается, что кандидатуру теперь рассмотрит президиум генерального совета "Единой России". После согласования с президиумом кандидатура Высокинского на должность сенатора будет вынесена 8 октября на рассмотрение законодательного собрания Свердловской области нового созыва.

Высокинский избирался по партийному списку от "Единой России". Накануне он написал заявление о сложении полномочий первого замгубернатора для перехода на работу в Заксобрание.

Прежний сенатор от Свердловской области Аркадий Чернецкий избран депутатом Заксобрания Свердловской области, он продолжит работу в местном парламенте, сообщил секретарь свердловского отделения "Единой России" Виктор Шептий.