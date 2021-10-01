Парламент Адыгеи продлил полномочия сенатора Мурата Хапсирокова

МАЙКОП, 1 октября. /ТАСС/. Парламент Адыгеи в пятницу единогласно продлил на пять лет полномочия сенатора Мурата Хапсирокова, который представляет республику в Совете Федерации с 2012 года.

Кандидатура Хапсирокова была выдвинута фракцией "Единая Россия" в парламенте Адыгеи.

"В результате тайного голосования кандидатура Хапсирокова Мурата Крым-Гериевича получила следующее количество голосов: "За" - 39, "Против" - 0", - огласил результаты тайного голосования председатель счетной комиссии парламента Каплан Борсов.

43-летний Хапсироков в феврале 2012 года был избран членом Совета Федерации - представителем от парламента Адыгеи, в 2016 году парламент Адыгеи вновь продлил его полномочия.