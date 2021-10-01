Путин назвал борьбу с инфекционными заболеваниями вызовом для властей Кузбасса

НОВО-ОГАРЕВО, 1 октября. /ТАСС/. Борьба с инфекционными заболеваниями является одной из серьезных задач для властей Кемеровской области. Об этом заявил президент Владимир Путин в беседе с губернатором региона Сергеем Цивилевым на встрече в пятницу в очном формате в подмосковной резиденции главы государства.

"Что касается здравоохранения, то здесь отдельное направление - борьба с инфекционными заболеваниями. Для вашей области это серьезная задача и вызов, я бы сказал", - заметил Путин.

Президент подчеркнул, что "это самые острые проблемы для Кемерово".

Он также предложил Цивилеву обсудить в целом социально-экономическую ситуацию в Кемеровской области и готовящиеся инвестиционные проекты.