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Пандемия COVID-19

Путин назвал борьбу с инфекционными заболеваниями вызовом для властей Кузбасса

Президент также предложил губернатору региона Сергею Цивилеву обсудить в целом социально-экономическую ситуацию
Президент РФ Владимир Путин и губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС
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Президент РФ Владимир Путин и губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев
© Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

НОВО-ОГАРЕВО, 1 октября. /ТАСС/. Борьба с инфекционными заболеваниями является одной из серьезных задач для властей Кемеровской области. Об этом заявил президент Владимир Путин в беседе с губернатором региона Сергеем Цивилевым на встрече в пятницу в очном формате в подмосковной резиденции главы государства.

"Что касается здравоохранения, то здесь отдельное направление - борьба с инфекционными заболеваниями. Для вашей области это серьезная задача и вызов, я бы сказал", - заметил Путин.

Президент подчеркнул, что "это самые острые проблемы для Кемерово".

Он также предложил Цивилеву обсудить в целом социально-экономическую ситуацию в Кемеровской области и готовящиеся инвестиционные проекты.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияКемеровская областьЦивилев, Сергей ЕвгеньевичПандемия COVID-19
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