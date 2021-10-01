В конкурсе на должность главы Ростова-на-Дону примут участие пять человек

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 1 октября. /ТАСС/. Второй этап конкурса на должность главы администрации Ростова-на-Дону пройдет с пятью участниками, сообщается на сайте горадминистрации. В этот список также попал нынешний глава ростовской администрации Алексей Логвиненко, занимающий эту должность с 2019 года.

"По итогам проверки документов, представленных гражданами, изъявившими желание принять участие в конкурсе на замещение должности главы администрации города Ростова-на-Дону, конкурсной комиссией принято решение о признании первого этапа конкурса состоявшемся и допуске к участию во втором этапе конкурса следующих кандидатов: Олейникова Дмитрия Александровича; Котлярова Анатолия Александровича; Логвиненко Алексея Валентиновича; Сидорова Вадима Валерьевича; Одинцова Дмитрия Викторовича", - говорится в сообщении.

Конкурс на должность главы администрации Ростова-на-Дону назначен городской думой на 11 октября.

Согласно решению Ростовской гордумы от 2014 года, проводимый в городе конкурс на замещение должности главы администрации Ростова-на-Дону проводится конкурсной комиссией, состоящей из людей, назначаемых городским парламентом и членами, назначаемыми губернатором Ростовской области. По результатам проведения конкурса конкурсная комиссия представит гордуме двух кандидатов, из которых будет выбрано лицо на должность главы ростовской администрации, с ним заключается контракт.