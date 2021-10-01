Мезенцев и Беглов обсудили сотрудничество Белоруссии и Санкт-Петербурга

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Государственный секретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев и губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов обсудили вопросы сотрудничества Белоруссии и российского города. Об этом в пятницу сообщает пресс-служба Постоянного комитета Союзного государства.

"Губернатор Александр Беглов встретился в Смольном с государственным секретарем Союзного государства России и Белоруссии Дмитрием Мезенцевым. В ходе беседы обсуждались вопросы экономического, культурного и гуманитарного сотрудничества Петербурга и Республики Беларусь", - говорится в сообщении.

На встрече также обсуждались перспективы сотрудничества властей российского города и белорусской столицы, была "подтверждена готовность организации визита Александра Беглова в Минск", проинформировали в Постоянном комитете.

Беглов отметил, что развитие всестороннего взаимодействия особо значимо на новом этапе интеграционного взаимодействия России и Белоруссии. "Беларусь - один из важнейших партнеров нашего города. Нас объединяют крепкие деловые связи. Санкт-Петербург заинтересован в реализации новых проектов и готов к дальнейшему развитию отношений с представителями промышленно комплекса Беларуси, развитию связей в сфере культуры и образования", - цитирует Беглова пресс-служба.

В Постоянном комитете напомнили, что ранее было принято решение о проведении конкурса по истории Санкт-Петербурга для школьников Минска и других областных центров. Губернатор отметил, что конкурс планируется провести в ближайшее время. Беглов также пригласил юных белорусов на фестиваль профессий федерального проекта "Билет в будущее", который пройдет с 18 октября по 5 декабря в историческом парке "Россия - моя история". Партнерами выступят различные компании, в том числе РЖД, МТС, "Яндекс", Концерн воздушно-космической обороны "Алмаз - Антей", "Геоскан".