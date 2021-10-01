Полпред Северной Осетии Джанаев станет премьером республики

ВЛАДИКАВКАЗ, 1 октября. /ТАСС/. Глава Северной Осетии Сергей Меняйло предложил полномочному представителю республики при президенте РФ Борису Джанаеву поработать в качестве председателя правительства региона. Об этом сообщили в пресс-службе главы и правительства республики.

"За это время я посмотрел на вашу работу и, учитывая ваш опыт в федеральных и республиканских органах исполнительной власти, хочу вам предложить занять должность председателя правительства Республики Северная Осетия-Алания", - процитировали в пресс-службе слова Меняйло.

Борис Джанаев поблагодарил Меняйло за доверие и отметил, что для него высокая честь возглавить правительство республики. "Я со своей стороны сделаю все, чтобы не подвести. Конечно же, тот опыт, который у меня есть, знания, свои ресурсы - я все направлю для решения вопросов нашей республики, на благо наших граждан", - сказал Джанаев.

Врио главы кабмина республики Тамураз Тускаев будет исполнять обязанности еще ближайшие 10 дней.