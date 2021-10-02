Лавров считает, что переход от западноцентричной модели к многополярности будет длительным

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Переход от западноцентричной модели глобального развития к многополярному, более устойчивому миропорядку будет длительным. Об этом заявил в субботу глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая на 29-й Ассамблее Совета по внешней и оборонной политике (СВОП).

"Этап или эпоха в мировом развитии сегодня - переход к глобальной многополярности. Период будет длительным, он уже многие годы продолжается. Конечно же, переход от западноцентричной модели во главе с США к более демократичному, более устойчивому миропорядку будет длительным, - сказал он. - Но то, что центр мирового развития уже сместился из Евроатлантики в Азиатско-Тихоокеанский регион и в его ключевую часть - Евразию, это, наверное, очевидно всем".

Как отметил министр, сегодня для устойчивого решения глобальных проблем необходим баланс интересов. "Международная жизнь становится более инклюзивной с точки зрения того, что на нее влияет. Она вбирает в себя целый ряд связанных друг с другом факторов. Это, конечно же, и модели развития, и модели государственного устройства, политические традиции, культурно-цивилизационные коды и многое другое, - добавил Лавров. - Здесь не обойтись без осмысления этих процессов, но ясно уже одно - традиционным балансом сил проблемы решить устойчиво и надежно невозможно, нужен баланс интересов".