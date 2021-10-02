Россия надеется, что в вопросе признания "Спутника V" в ЕС не возобладает политика

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. МИД РФ рассчитывает, что в ЕС при рассмотрении вопроса признания российских вакцин возобладают не политические соображения, а экономические доводы и желание облегчить жизнь европейских граждан. Об этом журналистам в субботу заявил замглавы ведомства Александр Грушко.

"Она [российская вакцина] будет признана, процесс идет непросто, но он не прекращался. Мы исходим из того, что в конце концов возобладают не политические соображения, а конкуренция, необходимость объединения усилий в борьбе с этим заболеванием. Самое главное - облегчение жизни людей, которым необходимо пересекать границы, работать, и в этом смысле рассчитываем, что процесс завершится сертификацией наших вакцин - в рамках ВОЗ и ЕМА - соответствующими агентствами Евросоюза", - сказал он.

"Спутник V" до сих пор не получил разрешения Европейского агентства лекарственных средств (ЕМА) для использования на территории Евросоюза. В отношении этой российской вакцины позиция Еврокомиссии остается неизменной с начала работы системы ковид-сертификатов ЕС в начале июля. Вакцина зарегистрирована в России 11 августа 2020 года, став первым в мире официально зарегистрированным препаратом от коронавируса.

Ранее глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что все барьеры, препятствовавшие регистрации российской вакцины от коронавируса "Спутник V" во Всемирной организации здравоохранения, устранены.