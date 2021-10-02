В Майкопе объявлен новый конкурс на пост главы администрации города

МАЙКОП, 2 октября. /ТАСС/. Совет народных депутатов (СНД) Майкопа объявил новый конкурс по отбору кандидатов на должность главы муниципалитета, он состоится 20 декабря. Решение совета народных депутатов опубликовано в газете "Майкопские новости".

Как сообщил ТАСС источник во властных структурах региона, претенденты на пост главы городской администрации, зарегистрированные по итогам предыдущего конкурса, сняли свои кандидатуры.

"Объявить конкурс по отбору кандидатур на должность главы муниципального образования "Город Майкоп". <…> Провести конкурс 20 декабря 2021 года. Прием документов для участия в конкурсе осуществляется конкурсной комиссией по проведению конкурса по отбору кандидатур на должность главы муниципального образования с 6 октября по 30 ноября включительно", - говорится в тексте документа, который подписали председатель СНД Майкопа Азмет Джаримок и исполняющий обязанности главы муниципалитета Сергей Стельмах.

Ранее сообщалось, что кандидатами на пост главы городской администрации по итогам проведенного 21 сентября конкурса стали и. о. главы Майкопа Сергей Стельмах и руководитель комитета по экономике города Николай Галда.

Полномочия экс-мэра Майкопа Андрея Гетманова были досрочно прекращены горсоветом на внеочередной сессии 9 апреля. Чиновник был признан Майкопским городским судом виновным в покушении на мошенничество, принуждении к совершению сделки и незаконном хранении боеприпасов и приговорен к двум с половиной годам лишения свободы условно.