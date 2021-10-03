Матвиенко поздравила президента Бундесрата с Днем германского единства

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Внушительный потенциал двустороннего сотрудничества в разных сферах успешно реализуется в отношениях России и Германии, в том числе благодаря позитивному опыту межпарламентских контактов. Об этом написала председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в телеграмме, направленной президенту Бундесрата (палаты представителей федеральных земель) ФРГ Райнеру Хазелоффу.

"В отношениях между Россией и Германией успешно реализуется внушительный потенциал разностороннего сотрудничества, важным составляющим элементом которого является конструктивный российско-германский парламентский диалог. В сегодняшней непростой международной обстановке весьма важно сохранить сформировавшийся за годы партнерства позитивный опыт двусторонних контактов как на уровне председателей парламентов, так и на уровне групп дружбы, что является прочной основой для активного взаимодействия наших стран в двустороннем формате и на международной арене", - говорится в телеграмме спикера Совфеда, направленной по случаю национального праздника - Дня германского единства.

Матвиенко пожелала парламентариям "успехов в ответственной законодательной деятельности", а народу страны - благополучия и процветания.