Посол ФРГ в День германского единства подчеркнул необходимость непрерывного диалога с РФ

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Россия и Германия должны сохранять непрерывный диалог в интересах двух стран, несмотря на разногласия по политическим вопросам. Об этом заявил в воскресенье посол ФРГ в РФ Геза Андреас фон Гайр в размещенном на сайте посольства видеообращении по случаю Дня германского единства.

"Для России и Германии центральной темой всегда оставался диалог и его непрерывность. Твердо убежден, что он по многим причинам продолжает оставаться весьма важным для людей в России и Германии. Мы особым образом связаны друг с другом географией и историей. Продолжение диалога - это наш обоюдный интерес. Без диалога нам не обойтись. Диалог - это готовность принимать друг друга, учиться у друг друга, объяснять друг другу свою позицию. Это относится ко всем нам, в том числе и ко мне как к послу. Я многому учусь здесь, в России, как в рамках встреч с политиками, так и в рамках многих других встреч", - отметил дипломат.

По его словам, тесное общение между людьми и гражданскими обществами РФ и ФРГ является "душой отношений" двух стран. Он напомнил, что без участия Москвы процесс объединения Германии и разрушения Берлинской стены был бы невозможен. "Люди в Германии и России не отвернулись друг от друга. Давайте приложим все усилия для того, чтобы сохранить условия для открытого и разностороннего обмена между нашими гражданскими обществами, где есть место и критическим голосам, поскольку они формируют многообразие наших обществ. С уверенностью можно утверждать, что люди в Германии в настоящее время не отвернулись от людей в России. В свою очередь я признателен за эту симпатию, которые люди в России испытывают по отношению к Германии", - подчеркнул дипломат.

Посол отметил, что в настоящее время смотрит на российско-германские отношения "со смешанными чувствами". При этом дипломат подчеркнул, что Запад и Германия не испытывают "русофобских" настроений. "Наши отношения несут в себе столь много успешного. Но вместе с тем они вызывают у меня озабоченность. Надеюсь, что в скором времени снова смогу быть настроенным более оптимистично", - сказал он.

Дипломат отметил "очень доброе и тесное взаимодействие" в сфере науки, культуры, экономики. Так, напомнил он, в РФ проводятся два "масштабных предложения о взаимодействии" между Москвой и Берлином: Год Германии в России и тематический российско-германский год "Экономика и устойчивое развитие". При этом в политической сфере, указал с сожалением дипломат, имеются существенные разногласия. "Совместно со своими европейскими и атлантическими партнерами правительство ФРГ формулирует свои позиции очень четко. И здесь определенно все так и останется, а именно: выработка позиций на основе норм международного права и особенно правил и стандартов в сфере защиты прав человека, обязанность по соблюдению которых мы - немцы, европейцы, русские - несем сообща. Ясность в этом вопросе способствует разумному и откровенному диалогу правительств", - подчеркнул дипломат.

"Надеюсь, что мы будем активно использовать возможности этого тематического года, а предстоящий год наполнится многими другими российско-германскими темами, над которыми мы в наших обоюдных интересах будем работать во имя доброго совместного будущего", - заключил фон Гайр.