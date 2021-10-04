ЦИК заявил, что большинство сообщений "Голоса" о нарушениях на выборах не подтвердилось

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Глава ЦИК РФ Элла Памфилова сообщила, что лишь 9% из сообщений о якобы нарушениях, отмеченных движением "Голос" (признано в РФ иноагентом) во время избирательной кампании этого года, подтвердились.

"В 2019 году 14% подтвердилось, сейчас всего 9% из 5 456 сообщений о предполагаемых нарушениях. 9% мы признаем, за эти 9% спасибо", - сказала Памфилова в понедельник на заседании Центризбиркома. При этом она обратила внимание, что среди этих сообщений "были те, по которым уже приняты меры, отменены [результаты голосования], бюллетени аннулированы".

"Что касается остального, то в оставшемся 91% около 70% - это вообще ложь, мусор, никак не подтверждается", - подчеркнула глава ЦИК. Остальной массив, по ее словам, - "это не ложь, эти сообщения содержали информацию, которая вообще не относится к нарушениям, информацию, которую нельзя ни в коем случаем характеризовать как нарушения". "Три человека пришли на участок. Это не ложь, но никакого отношения к нарушениям не имеет", - привела пример Памфилова.

"Последствия будут, мы не собираемся глотать все то, что тиражируется в адрес выборов, когда один запускает утку, другой подхватывает, кто-то жарит, кто-то маринует, кто-то парит, и эта утка бесконечная летает из одних СМИ в другие, превращается в стаю уток", - резюмировала председатель ЦИК РФ.

Выборы в Госдуму восьмого созыва проходили в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в нижнюю палату в единый день голосования проходили прямые выборы глав девяти субъектов РФ и 39 региональных парламентов.