Путин 5 октября обсудит с кабмином реализацию климатической политики

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин во вторник, 5 октября, проведет по видеосвязи совещание с правительством, сообщает пресс-служба Кремля.

"Основной темой встречи станут меры по реализации климатической политики, с докладом выступит министр экономического развития М. Г. Решетников", - говорится в сообщении.

В обсуждении разработанной Минэкономразвития Стратегии социально-экономического развития Российской Федерации с низким уровнем выбросов парниковых газов до 2050 года примут участие вице-премьер Виктория Абрамченко, советник президента Руслан Эдельгериев и председатель Банка России Эльвира Набиуллина. "О результатах эксперимента по достижению углеродной нейтральности, проходящего в Сахалинской области, доложит губернатор региона В. И. Лимаренко", - добавили в Кремле.

Также на мероприятии рассмотрят ряд текущих вопросов.