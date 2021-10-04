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Путин 5 октября обсудит с кабмином реализацию климатической политики

В обсуждении примут участие вице-премьер Виктория Абрамченко, советник президента Руслан Эдельгериев и председатель Банка России Эльвира Набиуллина

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин во вторник, 5 октября, проведет по видеосвязи совещание с правительством, сообщает пресс-служба Кремля.

"Основной темой встречи станут меры по реализации климатической политики, с докладом выступит министр экономического развития М. Г. Решетников", - говорится в сообщении.

В обсуждении разработанной Минэкономразвития Стратегии социально-экономического развития Российской Федерации с низким уровнем выбросов парниковых газов до 2050 года примут участие вице-премьер Виктория Абрамченко, советник президента Руслан Эдельгериев и председатель Банка России Эльвира Набиуллина. "О результатах эксперимента по достижению углеродной нейтральности, проходящего в Сахалинской области, доложит губернатор региона В. И. Лимаренко", - добавили в Кремле.

Также на мероприятии рассмотрят ряд текущих вопросов.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияНабиуллина, Эльвира СахипзадовнаАбрамченко, Виктория ВалериевнаЭдельгериев, Руслан Сайд-Хусайнович
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