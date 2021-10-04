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Глава Нижнекамского района в Татарстане досрочно сложил свои полномочия

Айдар Метшин получил мандат депутата Госдумы

КАЗАНЬ, 4 октября. /ТАСС/. Глава Нижнекамского муниципального района в Татарстане Айдар Метшин досрочно сложил свои полномочия в связи с избранием депутатом в Госдуму РФ восьмого созыва. Об этом в понедельник он сообщил на внеочередной сессии совета Нижнекамского муниципального района и Нижнекамского городского совета.

"Уважаемые депутаты, уважаемые приглашенные. В связи с избранием меня депутатом Госдумы я должен сложить полномочия мэра города и главы Нижнекамского муниципального района, а также депутата городского и районного совета", - сказал Метшин.

Также свои полномочия сложил глава исполнительного комитета Нижнекамского района Айдар Сайфутдинов. Метшин отметил, что заявление Сайфутдинова о досрочном прекращении полномочий носит процедурный характер и связано с кадровыми организационными вопросами. Отставка была принята единогласно.

Затем депутаты совета проголосовали за досрочное прекращение полномочий главы Нижнекамского района. В ближайшее время будет объявлен конкурс на замещение поста руководителя исполкома Нижнекамского района.

Исполняющим обязанности главы исполкома и первым замом руководителя исполкома Нижнекамского района стал бывший глава Муслюмовского района Татарстана Рамиль Муллин.

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