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В Думе восьмого созыва создадут отдельные комитеты по науке и по просвещению

Таким образом, комитет по образованию и науке в новом созыве будет разделен на два
© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Комитет Госдумы по образованию и науке в новом созыве будет разделен на два - комитет по науке и высшему образованию и комитет по просвещению. Это следует из согласованного списка комитетов по итогам заседания временной рабочей группы по подготовке первого пленарного заседания Госдумы восьмого созыва (есть в распоряжении ТАСС) в понедельник.

В Госдуме седьмого созыва в ведении комитета находились все вопросы, связанные с образованием и наукой. Возглавлял комитет депутат фракции "Единая Россия" Вячеслав Никонов.

Как ранее в понедельник отметил глава временной рабочей группы, первый вице-спикер Госдумы седьмого созыва Александр Жуков, структуру комитетов в новом созыве "предлагается максимально приблизить к структуре федеральных органов исполнительной власти". Так, общее количество комитетов в новой Думе предлагается увеличить с 26 до 32. Члены рабочей группы планируют рассмотреть предложения фракций по составу комитетов на следующем заседании 8 октября.

Ранее президент России Владимир Путин своим указом назначил дату первого пленарного заседания Госдумы восьмого созыва на 12 октября.

По итогам выборов, в Госдуму восьмого созыва провели свои списки пять партий: традиционная парламентская четверка ("Единая Россия", КПРФ, "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" и ЛДПР) и дебютант федеральных выборов - партия "Новые люди", образованная в прошлом году. С учетом данных по 225 одномандатным округам в Госдуме будут работать представители восьми партий: "Единой России", КПРФ, "Справедливой России - Патриотов - За правду", ЛДПР, "Новых людей", "Родины", "Гражданской платформы" и Партии роста. Всего "Единая Россия" получила 324 мандата, КПРФ - 57, "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" - 27, ЛДПР - 21, "Новые люди" - 13, "Родина", "Гражданская платформа", Партия роста - по одному мандату, пять мандатов получили самовыдвиженцы.

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