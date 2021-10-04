В Калининградской области назначили трех новых зампредов облправительства

КАЛИНИНГРАД, 4 октября. /ТАСС/. Губернатор Калининградской области Антон Алиханов назначил трех заместителей председателя областного правительства. Новые должности заняли Дмитрий Кусков, возглавлявший министерство экономического развития, промышленности и торговли области, Наталья Шевцова, руководившая Минсельхозом региона и Леван Дараселия, занимавший должность советника губернатора региона, сообщила в понедельник пресс-служба областного правительства.

"Назначения проведены в рамках плановых изменений в структуре правительства, направленных на повышение эффективности работы органов исполнительной власти региона", - сообщили в пресс-службе, напомнив, что губернатор является председателем правительства области.

Дмитрий Кусков в новой должности будет курировать деятельность регионального Минэкпрома и Агентства по архитектуре, градостроению и перспективному развитию Калининградской области. В его полномочиях остаются вопросы, связанные с экономическим и промышленным развитием региона, предпринимательство и потребительский рынок, приватизация госимущества, а также госохрана объектов культурного наследия.

Он будет координировать деятельность администрации особой экономической зоны в Калининградской области. В части касающихся его полномочий Кусков занимается вопросами управления игорной зоной "Янтарная" и контролем за деятельностью Корпорации развития Калининградской области, сообщили в пресс-службе.

Наталья Шевцова будет совмещать полномочия заместителя председателя правительства и министра сельского хозяйства области. Она будет координировать вопросы агропромышленного комплекса, мелиорации земель, пищевой и перерабатывающей промышленности, ветеринарии, оборота земель сельскохозяйственного назначения, а также рыболовства, аквакультуры и сохранения водных биологических ресурсов.

В обязанности Левана Дараселии включена координация деятельности министерства финансов в части регулирования контрактной системы в сфере закупок региона и министерства цифровых технологий и связи. В частности, он будет курировать вопросы цифровой трансформации на территории Калининградской области, мероприятия по улучшению доступности и повышению качества оказания государственных и муниципальных услуг в электронной форме, а также иных сервисов. Одной из приоритетных задач нового зампреда является создание условий по оптимизации и снижению бюджетных расходов, повышению эффективности использования бюджетных средств при осуществлении закупок, в том числе за счет внедрения и применения новых информационных технологий.

О новых зампредах

Кусков до приглашения на работу в правительство Калининградской области в январе 2017 года, работал в Москве заместителем директора департамента государственного регулирования внешнеторговой деятельности федерального Минпромторга. Шевцова работает в министерстве сельского хозяйства Калининградской области с 2011 года, в 2017 году возглавила ведомство. Дараселия работал в сфере закупок в Министерстве обороны РФ, Государственной корпорации "Ростехнологии", в государственном казенном учреждении Новосибирской области "Управление контрактной системы", Федеральном автономном учреждении Минобороны РФ "Центральный спортивный клуб Армии". В правительстве области Дараселия с января 2017 года занимался вопросами госзакупок. С 1 января 2021 года курировал деятельность ГКУ КО "Центр торгов".