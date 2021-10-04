Захарова: Британия открыто вмешивается во внутренние дела России, финансируя НКО

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Финансирование российских некоммерческих организаций Великобританией, о котором говорится в обнародованном плане работы британского посольства в Москве, является целенаправленной стратегией вмешательства во внутренние дела России. Об этом написала в понедельник официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале.

"Оказание влияния на внутреннее экспертное сообщество независимого государства путем его финансирования, в том числе по линии посольства, - прямое свидетельство вмешательства во внутреннюю жизнь и политику страны, - отметила она. - Далее. Безобидная на первый взгляд, но почему-то щедро оплачиваемая поддержка отечественных НКО, информационных проектов и прочее - не что иное, как целенаправленная стратегия влияния на наши внутренние общественные процессы в интересах другого государства или группы государств".

Как отметила Захарова, действия, описанные в обнародованных документах, нарушают положения Венской конвенции о правах и обязанностях иностранных диппредставительств. "Права и обязанности иностранных дипмиссий по всему миру прописаны в соответствующей Венской конвенции 1961 года. Действия Форин офиса и британского посольства в России, если написанное в обнародованных материалах правда, грубо нарушают положения данного документа", - указала дипломат.

Захарова также обратила внимание, что первым на призыв к британскому диппредставительству объясниться по поводу опубликованных документов о масштабном вмешательстве во внутренние дела России ответило не посольство Британии в Москве, а старший советник Института Кеннана Сергей Пархоменко в Вашингтоне. По словам дипломата, Пархоменко задается вопросом, почему цели, заявленные в документе, такие как "стимулирование правозащитной деятельности, поддержание ЛГБТ-сообщества, развитие сети независимых журналистов и блогеров, установление контактов с представителями нового поколения общественных и политических лидеров и приобщение их к британской культуре", это "вмешательство во внутренние дела" или "враждебная пропаганда".

Захарова при этом подчеркнула, что сами западные страны не допускают подобных действий на своей территории со стороны других государств. "Ничего даже близко похожего у себя ни Великобритания, ни США, ни ЕС не позволяют. Это во-первых. А во-вторых, на все якобы наивные вопросы - "а что тут плохого, когда Британия оплачивает действующие во внутреннем общественно-политическом пространстве России отечественные фонды и организации?" - ответ простой: эта страна провозгласила Россию угрозой собственной безопасности и реализует стратегические установки НАТО в отношении России как враждебного государства", - отметила официальный представитель МИД РФ.