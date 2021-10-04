Слуцкий заявил, что появление военной учебной миссии ЕС на Украине вызовет много вопросов

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Возможное создание военной учебной миссии ЕС на Украине вызовет много вопросов, Брюсселю следовало бы больше внимания уделять выполнению Киевом минских соглашений. Такое мнение в понедельник в своем телеграм-канале выразил председатель комитета Госдумы седьмого созыва по международным делам Леонид Слуцкий.

По его словам, "если дойдет до создания некой военной учебной миссии ЕС на Украине, появится много вопросов". "Против кого будут "учить" европейские инструкторы и кто будут их "учениками"? Прикрываясь мифической "российской агрессией", Украину, таким образом, могут превратить в полигон для новых военных провокаций в отношении России на радость русофобам всех мастей", - написал Слуцкий.

Глава комитета заметил, что, "если бы в Европе действительно беспокоились о безопасности Украины, то еврочиновникам следовало бы обратить внимание на непрекращающийся конфликт в Донбассе и саботаж Киевом минских соглашений".

"При этом западным партнерам не следует забывать, что Россия как суверенное государство вправе проводить учения на собственной территории для поддержания боеготовности армии. Москва здесь не нарушает международных обязательств. Любые попытки оправдать этим размещение военных миссий в сопредельных с РФ государствах будут носить надуманный характер", - указал он.

"Лучше бы направить все силы на мирные цели, например, содействие выполнению Киевом минских соглашений, а не подталкивать снова украинскую власть к эскалации конфликта на юго-востоке", - резюмировал парламентарий.

3 октября немецкая газета Welt am Sonntag сообщила со ссылкой на внутренний документ внешнеполитической службы ЕС, что Европейский союз рассматривает возможность создания независимой военной учебной миссии на Украине. Как отмечает издание, такой шаг стал бы "выражением солидарности с Украиной на фоне продолжающейся военной активности России на границе", а также в свете ситуации с Крымом. Представитель внешнеполитической службы ЕС Набила Массрали в понедельник заявила, что ЕС изучает "пути укрепления устойчивости" Украины, в том числе обсуждает возможные меры поддержки страны.