Полянский заявил, что сирийское досье не имеет отношения к нераспространению химоружия

ООН, 4 октября. /ТАСС/. Запад руками Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) пытается свести счеты с Сирией. Это констатировал в понедельник первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский, выступая на заседании Совета Безопасности.

"В целом избранная руководством Технического секретариата ОЗХО линия выглядит крайне нелицеприятно и уже отражается на ряде других ситуаций, в которые оказались вовлечены гендиректор и его сотрудники, за которыми ничего, кроме политики, не стоит", - сказал он.

По мнению дипломата, из-за подобной линии ОЗХО превращается в руках коллективного Запада в политизированный инструмент по наказанию неугодных режимов.

"Никакого отношения к вопросам нераспространения химического оружия сирийское химическое досье уже давно не имеет, - подчеркнул он. - Происходящее нужно рассматривать не в контексте диалога Сирии и Технического секретариата ОЗХО, который, как бы нас ни пытались убедить в обратном, стабильно идет, а исключительно как попытку свести счеты с неугодным государством с задействованием Конвенции о запрещении химического оружия".

Полянский охарактеризовал данную тенденцию как крайне опасную. "Она может коснуться любого государства, которое окажется на пути геополитических устремлений Запада", - предупредил дипломат.