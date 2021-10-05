Первая сессия нового состава Заксобрания Красноярского края пройдет 12 октября

КРАСНОЯРСК, 5 октября. /ТАСС/. Первая сессия Законодательного собрания Красноярского края, избранного 17-19 сентября, пройдет 12 октября. На ней будет избран спикер и вице-спикеры краевого парламента, сообщили ТАСС в пресс-службе заксобрания региона во вторник.

"Сессия состоится 12 октября. На ней будет избран председатель и заместители председателя краевого законодательного собрания", - сообщил собеседник агентства, добавив, что также на первой сессии будет определена структура комитетов краевого парламента.

Он не уточнил, произойдет ли на сессии избрание члена Совета Федерации от законодательного органа власти края.

Законодательное собрание Красноярского края избирается сроком на пять лет. В состав регионального парламента входят 52 человека, из них 26 избираются по партийным спискам, 22 - по одномандатным округам, еще четырех депутатов избирают по двум двухмандатным округам, сформированным в Таймырском и Эвенкийском муниципальных районах. "Единая Россия" займет 34 места, КПРФ - восемь, ЛДПР - четыре, "Новые люди" - два, по одному месту получают "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" и "Зеленые", еще два человека выдвинуты как самовыдвиженцы.

Выборы в Госдуму восьмого созыва были назначены на единый день голосования 19 сентября 2021 года. Они проходили в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября. Помимо выборов в Госдуму, в Красноярском крае выбирали депутатов законодательного собрания, а также проходили 40 избирательных кампаний по выборам в органы местного самоуправления.