Александр Вайнберг вновь избран сенатором от заксобрания Нижегородской области

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 5 октября. /ТАСС/. Депутаты законодательного собрания Нижегородской области избрали Александра Вайнберга представителем в Совет Федерации. Соответствующее решение было принято во вторник на первом после выборов заседании областного парламента, передает корреспондент ТАСС.

На голосование внесли одну кандидатуру - Александра Вайнберга. "Полномочиями сенатора наделяется Вайнберг Александр Владеленович", - сказал председатель заксобрания Евгений Люлин.

Ранее Вайнберг также был в Совете Федерации представителем от законодательного органа госвласти области.

На прошедших выборах депутатов Заксобрания Нижегородской области седьмого созыва "Единая Россия" набрала 48,89% голосов. Пятипроцентный барьер также преодолели КПРФ (19,25%), "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" (9,55%), ЛДПР (7,04%) и партия "Новые люди" (5,53%). По 25 одномандатным округам в областной парламент прошли единороссы, всего в заксобрание избирается 50 депутатов.