Зампред правительства Ивановской области Сергей Коробкин погиб в ДТП в Белоруссии

ТАСС, 5 октября. Заместитель председателя правительства Ивановской области Сергей Коробкин, курирующий вопросы строительства, погиб в ДТП в Белоруссии. Об этом во вторник сообщила пресс-служба правительства региона.

"Губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский, региональное правительство выражают глубокие соболезнования родным и близким, коллегам в связи с трагической гибелью заместителя председателя правительства Ивановской области Сергея Михайловича Коробкина. Сергей Коробкин - настоящий профессионал своего дела, всю свою жизнь посвятивший самой созидательной профессии - строительству", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, при участии Коробкина в последние годы в Ивановской области были завершены важнейшие объекты, в том числе долгострои: школы в Савине и Каминском, детские сады в Кинешме, Шуе и Кохме, дворец спорта в Иванове и ФОК в Родниках; начали восстанавливать права дольщиков.

Коробкин также отвечал за масштабную программу благоустройства. Под его руководством велась реализация проектов преображения Иванова, Кинешмы, Шуи, Тейкова, Юрьевца, Гаврилова Посада, Южи, Лежнева, Вичуги, Родников, Приволжска и многих других малых городов и поселков Ивановской области. Он также курировал вопросы газификации, жилищного строительства и многие другие важнейшие для региона сферы.

Как уточнили ТАСС в правительстве региона, ДТП произошло в Витебской области на территории Белоруссии.