Бывший и. о. главы Минюста Тувы назначен исполняющим обязанности вице-премьера республики

ТАСС, 5 октября. Глава Тувы Владислав Ховалыг во вторник подписал указ о назначении исполняющим обязанности заместителя председателя правительства Республики Тыва - руководителя администрации главы республики и аппарата правительства региона Хертека Сергека. Назначение Хертека стало первым в новом правительстве региона. Об этом говорится в сообщении пресс-службы правительства республики.

Предыдущий руководитель Айдын Чюдюк освобожден от должности по собственному желанию. Хертек будет утверждаться на должность вице-премьера Верховным хуралом (парламентом) республики.

В конце сентября правительство республики, после избрания нового главы Тувы Владислава Ховалыга, ушло в отставку. Члены кабмина исполняют свои обязанности до назначения новых членов правительства.

45-летний Хертек уроженец Тувы. С мая по октябрь 2021 года был исполняющим обязанности министра юстиции республики. До этого работал адвокатом Кызыльской коллегии адвокатов, возглавлял Чеди-Хольский кожуун (район), был вице-мэром Кызыла.

Президент России Владимир Путин 7 апреля принял отставку главы Тувы Шолбана Кара-оола по собственному желанию и назначил временно исполняющим обязанности руководителя региона Ховалыга. Выборы главы Тувы прошли 17-19 сентября. Избирком утвердил официальные результаты, за Ховалыга отдали голоса 86,81%.