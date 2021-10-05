Песков не знает, по какой причине экс-глава Тамбовской области покинул пост губернатора

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков затруднился ответить, по какой причине экс-губернатор Тамбовской области Александр Никитин покинул пост главы региона.

"Я не могу сказать, какая была причина именно в этот раз. Возникают разные ситуации, в каждом случае они отличаются друг от друга, поэтому ничего сейчас не могу сказать", - ответил Песков журналистам на вопрос, что послужило причиной для отставки Никитина, который в сентябре 2020 года выиграл губернаторские выборы в регионе.

Накануне президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении заместителя министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Максима Егорова на пост временно исполняющего обязанности губернатора Тамбовской области. Тем же указом Путин прекратил полномочия в этой должности Александра Никитина.