Кадыров намерен сделать упор на снижении безработицы и создании социальной инфраструктуры

ГРОЗНЫЙ, 5 октября. /ТАСС/. Первостепенной задачей властей Чечни является обеспечение рабочими местами жителей региона и создание для них необходимой социальной инфраструктуры. Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров после вступления в должность на торжественном заседании парламента региона.

"За короткий срок мы восстановили города и села, стерли следы войны и продолжаем работать над улучшением жизни населения. Сегодня в республике уже проживают более 1,5 млн человек, и эта цифра растет. Поэтому наша первая задача - обеспечить растущее население рабочими местами и необходимой инфраструктурой. И эта цель обязательно будет достигнута", - сказал Кадыров.

Он также отметил, что властям республики предстоит уделять большое внимание развитию экономики, сельского хозяйства, сферам образования и здравоохранения. Кадыров напомнил, что одновременно без духовной составляющей и института семьи, исследования чеченских традиций и культуры республика может потерять свою уникальность и самобытность.

"Я искренне хотел бы, чтобы сейчас на этом месте стоял бы мой дорогой отец Ахмат-Хаджи, чьи идеи нас до сих пор вдохновляют на подвиги. <…> На сентябрьских выборах народ показал большую явку, выразил свою искреннюю и высокую веру, 99% избирателей изъявили желание доверить нам свое будущее. Поэтому, <…> я повторяю, что оправдаю высокое доверие чеченского народа и доверие нашего президента Владимира Владимировича Путина, сделаю все от меня зависящее, чтобы обеспечить Чеченской Республике мирное, здоровое, красивое будущее", - добавил Кадыров.

Также во время заседания парламента, глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов вручил Кадырову высшую награду КЧР "За заслуги перед Карачаево-Черкесией".

Кадырову исполнилось 5 октября 45 лет. В этот же день состоялась церемония его вступления в должность руководителя республики. Рамзан Кадыров занимает первое место среди действующих глав российских регионов по длительности пребывания на посту. Он руководит Чеченской Республикой с 2007 года. Дважды - 2 марта 2007 года и 5 марта 2011 года - был утвержден в должности депутатами регионального парламента, 18 сентября 2016 года и 19 сентября 2021 года избирался главой Чечни на прямых выборах. 17-19 сентября за него проголосовали 99,7% избирателей (баллотировался от партии "Единая Россия").