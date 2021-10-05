Депутата ЕР из Курской области исключили из партии за оскорбление избирателя и журналиста

КУРСК, 5 октября. /ТАСС/. Депутата Дмитриевского сельсовета Золотухинского района Владимира Боева исключили из партии "Единая Россия" после оскорбления избирателя и журналистки на одном из заседаний, сообщила во вторник пресс-служба регионального отделения партии.

Ранее в СМИ появилось видео, на котором один из депутатов Дмитриевского сельсовета Золотухинского района с криком "я здесь закон" и оскорблениями выгоняет с заседания одного из местных жителей, а также называет "овечкой" журналистку, которая вела запись мероприятия.

"Местный политический совет Золотухинского отделения партии "Единая Россия" принял решение об исключении Владимира Боева из партии за нарушение требований устава партии", - говорится в сообщении.

Как отметили в региональном отделении "Единой России", Боев извинился за ситуацию, произошедшую 1 октября на заседании депутатов сельсовета.