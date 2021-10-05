Хуснуллин считает, что Егоров поможет Тамбовской области сделать рывок в развитии

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Временно исполняющий обязанности губернатора Тамбовской области Максим Егоров, назначенный на этот пост 4 октября, поможет региону добиться успеха в социально-экономическом развитии, считает вице-премьер России Марат Хуснуллин.

До назначения в Тамбовскую область Егоров занимал пост заместителя министра строительства и ЖКХ России.

"Хочу поздравить Максима Борисовича Егорова с назначением [на должность] врио главы администрации Тамбовской области и поблагодарить за совместную работу. Уверен, что при нем регион сделает рывок вперед, а мы в правительстве будем поддерживать это развитие", - написал Хуснуллин в своем аккаунте в Instagram во вторник.

Занимая пост замминистра, Егоров курировал направления реформирования сферы ЖКХ, переселения из ветхого и аварийного жилья, а также реализацию федерального проекта "Формирование комфортной городской среды". Как отметил в разговоре с ТАСС депутат Госдумы, эксперт тематической площадки "Жилье и городская среда" ОНФ Николай Алексеенко, Егоров показал хорошие результаты за время работы в министерстве.

"Учитывая хорошие темпы благоустройства территорий, а также развития городской среды, можно сказать, что он успешно справился с поставленными перед ним задачами. Уже в ближайшее время и в Тамбовской области под его руководством произойдут позитивные изменения в тех сферах, которыми он занимался в Минстрое России", - полагает Алексеенко.

4 октября президент России Владимир Путин принял досрочную отставку губернатора Тамбовской области Александра Никитина и назначил врио главы региона Максима Егорова.