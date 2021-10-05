Медведев: "Единая Россия" не жонглировала политическими лозунгами в подготовке программы

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. "Единая Россия" при подготовке своей программы руководствовалась тезисами из послания Федеральному собранию президента РФ Владимира Путина и мнением самих граждан. Об этом во вторник сообщил председатель партии Дмитрий Медведев на совместном заседании бюро Высшего и Генерального советов партии.

"Мы не жонглировали никакими политическими лозунгами, в основе программы было положено апрельское послание президента Федеральному собранию. Эти тезисы апрельские были дополнены предложениями от огромного количества наших людей", - сказал Медведев.

Он подчеркнул, что программа партии - народная, она основана на предложениях граждан. "Там абсолютно конкретные вещи, - добавил председатель партии. - Мы сформировали очень подробный документ, в котором обозначены наши стратегические приоритеты: меры по социальному развитию страны, по обеспечению благополучия людей, по развитию экономики, укреплению самого государства".

Медведев призвал членов партии сохранить набранный темп работы. "Некоторые положения программы уже реализуются, - продолжил он. - Главное сейчас - выстроить систему взаимодействия всех партийных институтов так, чтобы значимые проекты не остались на бумаге, а реализовывались на практике с самого начала работы [нового созыва] Госдумы".

Он отметил, что также предстоит решить ряд вопросов, которые касаются формирования организационной структуры для реализации народной программы и для работы Госдумы. "В первую очередь это касается создания специальных комиссий в рамках Генерального совета нашей партии, которые должны соответствовать ключевым задачам и направлениям документа", - сказал председатель ЕР.

Кроме того, по его словам, нужно будет утвердить проект положения о фракции "Единая Россия" в Госдуме, определить порядок формирования фракции, ее структуру. Руководящий корпус "Единой России" в значительной мере обновился, напомнил Медведев. "Здесь важна координация работы на всех этапах и во всех звеньях партийной деятельности. Нужно рассмотреть вопрос о том, кто и как, чем занимается, самое главное - правильно расставить людей. Это позволит нам оперативно реализовать положения нашей народной программы", - резюмировал председатель партии.