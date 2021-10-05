Встреча Путина и Зюганова пройдет 6 октября

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин в среду днем проведет встречу с лидером КПРФ Геннадием Зюгановым в формате видео-конференц-связи (ВКС). Об этом сообщил ТАСС во вторник глава пресс-службы КПРФ, секретарь ЦК компартии Александр Ющенко.

"Планируется завтра днем встреча в формате ВКС", - сказал он. По словам Ющенко, Зюганов планирует обсудить с президентом "насущные проблемы".

Как ранее сообщал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, Путин на этой неделе начнет серию отдельных встреч с главами фракций Госдумы VIII созыва. В конце сентября на общей встрече главы государства с руководством фракций лидер ЛДПР Владимир Жириновский попросил принять его первым, встреча с ним запланирована на вечер вторника.

Выборы в Госдуму восьмого созыва проходили в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября. Свои списки в нижнюю палату парламента провели пять партий: традиционная парламентская четверка ("Единая Россия", КПРФ, "Справедливая Россия - За правду" и ЛДПР) и дебютант федеральных выборов - партия "Новые люди", образованная лишь в прошлом году.

С учетом данных по 225 одномандатным округам в Госдуме будут работать представители восьми партий: "Единой России", КПРФ, "Справедливой России - За правду", ЛДПР, "Новых людей", "Родины", "Гражданской платформы" и Партии роста, а также пять самовыдвиженцев.