{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

В Госдуме VIII созыва "Единая Россия" и КПРФ сохранят посты первых вице-спикеров

Также предусмотрены посты девяти вице-спикеров без приставки "первый", шесть из них достанутся единороссам

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. "Единая Россия" и КПРФ сохранят в Госдуме VIII созыва посты первых вице-спикеров, у председателя палаты будет также девять "простых" заместителей, шесть из которых будут представлять фракцию единороссов. Соответствующий проект решения, с которым ознакомился ТАСС, обсуждался во вторник на совместном заседании бюро высшего и генерального советов "Единой России".

Согласно ему, "Единая Россия" выдвигает на пост первого зампредседателя палаты Александра Жукова, аналогичный пост займет представитель второй по величине фракции - КПРФ. Такое же распределение было и в Госдуме VII созыва.

Также предусмотрены посты девяти вице-спикеров без приставки "первый", шесть из них достанутся единороссам, по одному - представителям трех фракций Госдумы (ЛДПР, "Справедливая Россия - За правду", "Новые люди"). Таким образом, все пять фракций Госдумы 8-го созыва получат посты зампредседателя.

Теги
Россия"Единая Россия"КПРФ
Медведев сообщил, что во фракцию "Единая Россия" в Госдуме войдут 326 человек
В их числе два самовыдвиженца, заявил председатель "Единой России"
Читать полностью