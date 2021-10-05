В Госдуме VIII созыва "Единая Россия" и КПРФ сохранят посты первых вице-спикеров

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. "Единая Россия" и КПРФ сохранят в Госдуме VIII созыва посты первых вице-спикеров, у председателя палаты будет также девять "простых" заместителей, шесть из которых будут представлять фракцию единороссов. Соответствующий проект решения, с которым ознакомился ТАСС, обсуждался во вторник на совместном заседании бюро высшего и генерального советов "Единой России".

Согласно ему, "Единая Россия" выдвигает на пост первого зампредседателя палаты Александра Жукова, аналогичный пост займет представитель второй по величине фракции - КПРФ. Такое же распределение было и в Госдуме VII созыва.

Также предусмотрены посты девяти вице-спикеров без приставки "первый", шесть из них достанутся единороссам, по одному - представителям трех фракций Госдумы (ЛДПР, "Справедливая Россия - За правду", "Новые люди"). Таким образом, все пять фракций Госдумы 8-го созыва получат посты зампредседателя.