Турчак: единороссы сделают "работу над ошибками" в регионах, где у них худшие результаты

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Партия "Единая Россия" сделает выводы и проведет так называемую работу над ошибками в трех регионах, где единороссы получили наименьший результат на выборах - в Хабаровском крае, Ненецком автономном округе и республике Коми. Об этом сообщил секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак в ходе совместного заседания бюро высшего и генерального советов партии во вторник.

"Тройка регионов с самыми низкими результатами выглядит следующим образом: Хабаровский край - 24,5% ... Второе - это Ненецкий автономный округ (29%) и Республика Коми (29,4%). Безусловно, в этих регионах партия должна и сделает обязательную работу над ошибками", - подчеркнул Турчак.

По его словам, в тройку регионов, где партия ухудшила свой результат, вошли Калмыкия (31% голосов у единороссов), Мордовия (18,4%) и Удмуртия (почти 15%). "Также в этом году мы с вами имеем проигрыши коммунистам по целым субъектам - это Ненецкий округ, мы получили 29% против без малого 32% у КПРФ, Марий Эл - 33,4% на 36,3%, Якутия - 33% на 35%. Ну и Хабаровский край: 24,5% голосов за "Единую Россию" и 26,5% - за коммунистов", - отметил Турчак. При этом он особо подчеркнул, что хотя формально единороссы и проиграли в Хабаровском крае, но по факту одержали победу. "Мы сумели практически вдвое увеличить процент голосования за "Единую Россию" по сравнению с провальными выборами, которые у нас были в Хабаровском крае в 2018 году", - отметил Турчак.

Вместе с тем, подчеркнул он, в 15 регионах страны единороссы улучшили свой результат по сравнению с предыдущими выборами. Так, в Ингушетии партия получила на 18% голосов больше, в Еврейской автономной области - на 11%, в Башкирии - на 10%.

"Если говорить про лучшие результаты в целом по федеральным округам, то на первом месте у нас традиционно Кавказ, здесь партия получила 77% голосов. Второе место - Южный федеральный округ (58%), третье - Приволжский округ (55%). Четвертое место поделили Сибирь и Центральный федеральный округ - по 44%. И замыкает восьмерку Урал, Северо-Запад и Дальний Восток с результатами голосования 39%, 36% и 36% соответственно", - подчеркнул Турчак.