Первое заседание Мурманской облдумы нового созыва назначили на 7 октября

МУРМАНСК, 5 октября. /ТАСС/. Первое заседание Мурманской областной думы в обновленном составе назначили на 7 октября. Депутаты выберут председателя регионального парламента, его заместителей, глав комитетов, а также представителя облдумы в Совете Федерации, такая информация приводится на официальном сайте областного парламента.

"Первое заседание Мурманской областной думы седьмого созыва назначили на 7 октября 2021 года", - говорится на сайте облдумы.

Мурманским парламентариям на первом заседании предстоит выбрать председателя областной думы и его первого заместителя. Определить количество комитетов законодательного органа, их составы, выбрать их председателей и заместителей председателей, будут решаться прочие организационные вопросы. В повестке заседания регионального парламента также указан пункт "О наделении полномочиями сенатора Российской Федерации - представителя от Мурманской областной Думы".

По результатам выборов в Мурманскую областную думу, которые состоялись 17-19 сентября, "Единая Россия" получила 25 мандатов, КПРФ - три, "Справедливая Россия - За правду" - два, ЛДПР - один, Партия пенсионеров, которая впервые прошла в региональный парламент, получила один мандат.