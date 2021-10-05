{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Единый день голосования

Правительство Чечни сложило полномочия после инаугурации главы республики

Избранный глава Чечни Рамзан Кадыров вступил в должность на заседании парламента региона 5 октября
Глава Чечни Рамзан Кадыров Пресс-служба главы и правительства Чеченской Республики/ТАСС
Описание
Глава Чечни Рамзан Кадыров
© Пресс-служба главы и правительства Чеченской Республики/ТАСС

ГРОЗНЫЙ, 5 октября. /ТАСС/. Правительство Чеченской Республики в полном составе сложило полномочия после официального вступления в должность главы региона Рамзана Кадырова. Соответствующее постановление опубликовано на сайте главы и правительства региона.

"В соответствии со статьей 95 Конституции Чеченской Республики правительство Чеченской Республики постановляет: сложить полномочия правительства Чеченской Республики перед Рамзаном Ахматовичем Кадыровым, избранным и вступившим в должность высшего должностного лица Чеченской Республики - Главы Чеченской Республики", - говорится в документе.

Избранный глава Чечни Рамзан Кадыров вступил в должность на заседании парламента региона 5 октября, в День города Грозного и своего 45-летия. Он произнес присягу сначала на чеченском, а затем на русском языках. В зале присутствовали гости, прибывшие в Грозный из регионов России и зарубежных стран, руководители субъектов Северо-Кавказского федерального округа, общественные деятели, члены Совета Федерации, представители духовенства.

В сентябре главой Чеченской Республики переизбрали Рамзана Кадырова, руководящего регионом с 2007 года. За него проголосовали 99,7% избирателей (баллотировался от партии "Единая Россия").

Теги
Кадыров, Рамзан АхматовичРоссияЕдиный день голосования"Единая Россия"Чечня
Ситуация вокруг ядерной программы Ирана
Главы МИД России и Ирана обсудят перспективы ядерной сделки
Сергей Лавров и Амир Абдоллахиян не обойдут вниманием и двустороннее сотрудничество
Читать полностью