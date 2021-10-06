Совфед рассмотрит вопрос о назначении первого замгенпрокурора

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Совет Федерации на заседании в среду рассмотрит вопросы о досрочном прекращении полномочий ряда сенаторов, а также о назначении представленной президентом кандидатуры Анатолия Разинкина на должность первого заместителя генерального прокурора РФ.

Кроме того, в рамках правительственного часа о реализации Стратегии развития Арктической зоны РФ сенаторам расскажет зампред правительства - полномочный представитель президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.

По итогам прошедших парламентских выборов обновится состав сенаторов. На заседании будет рассмотрен вопрос о прекращении сенаторских полномочий тех, кто получил депутатский мандат и продолжит работу в Госдуме. В частности, переходят из верхней палаты парламента в нижнюю Александр Бабаков, кандидатура которого предложена на должность вице-спикера Госдумы от справороссов, и зампред комитета СФ по социальной политике Татьяна Кусайко. Кроме того, на заседании будут переподтверждены сенаторские полномочия тех, кто избрался в парламенты регионов по итогам прошедших выборов и был вновь направлен представлять субъект в Совфед.

Сенаторы также в среду рассмотрят вопрос о назначении Анатолия Разинкина на должность первого заместителя генерального прокурора РФ. Во вторник профильные комитеты Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству, обороне и безопасности на совместном заседании поддержали представленную президентом кандидатуру.

Эта должность стала вакантной после того, как 21 сентября президент РФ Владимир Путин своим указом освободил от должности первого заместителя генерального прокурора РФ Александра Буксмана в связи с наступлением предельного возраста для нахождения на службе. Разинкин занимает в настоящее время должность заместителя генерального прокурора РФ.

Консолидированная позиция сенаторов, согласно регламенту верхней палаты, будет передана председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко для информирования главы государства. В соответствии с поправками к Конституции России, президент назначает на должности после консультаций с Советом Федерации и освобождает от них генерального прокурора, его заместителей, а также прокуроров субъектов РФ и приравненных к ним прокуроров военных и других специализированных прокуратур.