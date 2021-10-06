Главы МИД России и Ирана обсудят перспективы ядерной сделки

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров встретится в среду с иранским коллегой Хосейном Амиром Абдоллахияном, который прибыл в Москву с первым рабочим визитом в занимаемой должности.

С момента формирования нового состава правительства Ирана в конце августа, главы дипведомств уже не только созвонились для обсуждения текущей региональной и международной повестки, но и лично встретились 17 сентября на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). По итогам заседания была запущена процедура приема исламской республики в организацию. Абдоллахиян на своей странице в Twitter отдельно отметил роль России в этом вопросе: "В кулуарах саммита ШОС я побеседовал с Лавровым и поблагодарил его и [президента РФ] Владимира Путина за поддержу идеи вступления Ирана в ШОС".

Лавров в свою очередь также не обошел вниманием широкую посредническую работу Москвы в контексте Ирана. "Россия продолжит вносить вклад в нормализацию отношений между Ираном и его арабскими соседями, - заявил он на общеполитической дискуссии 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. - На это направлена обновленная российская Концепция обеспечения коллективной безопасности в зоне Персидского залива".

В этой связи обстановка на Каспии, в Закавказье, зоне Персидского залива, Йемене, Ливане, а также в Афганистане станет полем для сверки часов в ходе предстоящей встречи министров. Не исключено также, что Лавров и Абдоллахиян затронут и ситуацию вокруг отношений Баку и Тегерана, которая резко обострились после того, как иранская сторона обвинила Азербайджан в привлечении израильских сил в регионы, расположенные вблизи его границы с Ираном.

Дипломаты не обойдут вниманием и двустороннее сотрудничество, где помимо налаженной совместной работы в сфере противодействия пандемии, есть и неурегулированные вопросы, в том числе задолженность Тегерана перед Москвой за работы по созданию АЭС "Бушер" в размере €500 млн. "Рассчитываем на укрепление позитивных тенденций во всех сферах российско-иранского взаимодействия", - указали в российском МИД.

Реанимация СВПД

Консультации между Ираном и международной "пятеркой" (Россия, Великобритания, Германия, Китай и Франция) по восстановлению иранского ядерного соглашения в его первоначальном виде стартовали в Вене еще в апреле. При этом наиболее чувствительными в работе переговорщиков остаются вопросы снятия американских санкций с Ирана и выполнение им взятых на себя обязательств в ядерной сфере. Делегации рассчитывали завершить работу в конце мая - начале июня, однако прошедшие в июне президентские выборы и последовавшая смена правительства в Иране затянули процесс формирования новой переговорной команды Тегерана, а следовательно, и сами консультации. Вернуться к ним новый глава МИД страны обещал "при первой же возможности".

Госсекретарь США Энтони Блинкен в свою очередь определил паузу в консультациях как искусственное затягивание процесса иранской стороной. "Решение пока не принято, и мяч остается на их стороне, но ненадолго", - указал он.

При этом, по словам его российского визави, "говорить о том, что сейчас время истекло, может кто угодно, но не Вашингтон". Глава МИД РФ призвал американцев "активнее заниматься" решением вопросов вокруг СВПД. "У нас есть серьезная надежда и такой продуманный оптимизм, что мы сможем достичь результата", - отметил он на полях ГА ООН.

Горячие точки диалога

К нынешней встрече министров накопилось немало вопросов и в других чувствительных аспектах международной координации сторон, в частности в контексте сирийского, афганского и карабахского урегулирования. Как отметили в российском дипведомстве, подходы сторон по ряду этих проблем "близки или совпадают". "По сирийскому урегулированию принципиальная позиция Москвы и Тегерана заключается в поддержке безусловного уважения суверенитета, единства и территориальной целостности Сирийской Арабской Республики, законного права сирийцев самостоятельно определять будущее своей страны, - указали на Смоленской площади. - Эффективное взаимодействие в рамках астанинского формата будет продолжено".

Готовность Тегерана также занять активную позицию в разрешении карабахского кризиса заявлял Лаврову еще бывший глава иранского дипведомства Мохаммад Джавад Зариф. Во время своего визита в Москву в начале года он обращал внимание коллеги на намерение Ирана участвовать в восстановлении экономики региона. "Это можно только приветствовать", - отмечал в свою очередь Лавров.

Из резко обострившихся кризисных точек с момента последних переговоров сторон в российской столице стоит отдельно отметить Афганистан. Представители радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) 15 августа без боя вошли в Кабул по завершении вывода американских войск с территории страны и в начале сентября заявили об установлении контроля над всей афганской территорией. Легитимность сформированного ими временного правительства не признала пока ни одна страна. Как ожидается, на переговорах дипломаты предметно обсудят афганский вопрос с учетом "принципиальной значимости эффективного реагирования на возникающие вызовы, в том числе купирования террористических и наркоугроз, а также международного содействия постконфликтному восстановлению этой страны", добавили в МИД РФ.

Двусторонняя повестка

В условиях пандемии Москве и Тегерану удалось наладить эффективное сотрудничество и в сфере противодействия коронавирусной инфекции. "Продолжаются поставки в Иран российской вакцины "Спутник V". Иранские власти также одобрили применение в стране однокомпонентной вакцины "Спутник Лайт", которая позволит ускорить вакцинацию населения и сформировать популяционный иммунитет", - отметили в российском дипведомстве.

Помимо сферы здравоохранения и туризма, неразрывно связанных в условиях пандемии, насущным вопросом в двустороннем диалоге остается экономический аспект. По итогам прошедших накануне в Москве переговоров главы Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Мохаммада Эслами с генеральным директором госкорпорации "Росатом" Алексеем Лихачевым сторонам удалось согласовать график финансирования совместных проектов в ядерной сфере, который исключит задержки оплаты с иранской стороны и ускорит совместную работу. Этот вопрос, вероятно, также не останется без внимания министров.