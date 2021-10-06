В Москве прошли российско-иранские консультации по обсуждению ситуации в Сирии

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Вершинин и спецпредставитель президента РФ по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев обсудили со старшим помощником министра иностранных дел Ирана по особым политическим вопросам Али Асгаром Хаджи стабилизацию обстановки в Сирии, Афганистане и Йемене. Об этом говорится в сообщении МИД РФ, распространенном в среду.

Российско-иранские консультации прошли в Москве 6 октября. "Были подробно рассмотрены вопросы текущей ситуации в Сирии и вокруг нее, а также задачи продвижения политического процесса и оказания комплексного гуманитарного содействия сирийцам, как это предусмотрено в резолюциях 2254 и 2585 СБ ООН", - говорится в сообщении.

Кроме того, отметили в МИД РФ, Вершинин затронул ряд актуальных сюжетов региональной повестки дня, находящихся на рассмотрении СБ ООН, с акцентом на международные усилия по стабилизации обстановки и урегулированию в Афганистане и Йемене.