Зампостпреда РФ при ООН: Россия считает ситуацию в Тыграе внутренним делом Эфиопии

ООН, 6 октября. /ТАСС/. Россия считает, что политизация гуманитарной ситуации в Эфиопии мешает посредническим усилиям. Об этом заявила в среду заместитель постоянного представителя РФ при всемирной организации Анна Евстигнеева, выступая на заседании Совета Безопасности.

"По-прежнему считаем "тыграйское досье" внутренним делом Эфиопии, а национальный потенциал примирения - неисчерпанным. Исходим из того, что Аддис-Абебе под силу самостоятельно решать свои проблемы при поддержке международного сообщества, прежде всего представителей региона, - сказала она. - В этой связи поддерживаем усилия по поиску развязок, предпринимаемые недавно назначенным высоким представителем Африканского союза по Африканскому Рогу Олусегуном Обассанджо. Знаем, что он уже активно приступил к своим обязанностям и провел первые контакты в эфиопской столице. Ожидаем конкретных результатов этой работы".

"При этом полагаем, что преднамеренное повышение градуса международной риторики в отношении ситуации на севере страны и зашкаливающая политизация "гуманитарного досье" только мешает панафриканской организации наладить посреднические усилия", - подчеркнула Евстигнеева.

По ее словам, угрозы санкций по ситуации в Эфиопии контрпродуктивны.

Как отметила Евстигнеева, Россия призывает не драматизировать ситуацию с объявлением Эфиопией семи сотрудников ООН персонами нон грата.

"Сожалеем по поводу принятого на прошлой неделе решения Эфиопии выдворить из страны сотрудников ООН. Это, безусловно, не будет способствовать разрешению острейшего гуманитарного кризиса в стране, - сказала дипломат. - Вместе с тем призываем не драматизировать произошедшее. Считаем, что через взаимоуважительный диалог Эфиопия и секретариат ООН смогут восстановить доверие и полюбовно разрешить возникшие противоречия в интересах нуждающегося в помощи населения".