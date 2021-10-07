Лавров обсудит с главой МИД Руанды деловую кооперацию и кризисы на Африканском континенте

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров проведет в четверг переговоры с главой МИД Руанды Венсаном Бирутой, который находится 6-7 октября в Москве с рабочим визитом. Это первая поездка министра в российскую столицу на данном посту.

Как ожидается, стороны обсудят основные направления развития двустороннего партнерства в политической, торгово-экономической, гуманитарной и иных областях. "Особое внимание предполагается уделить дальнейшему продвижению взаимовыгодной деловой кооперации, в частности в сферах энергетики и использования мирного атома, геологоразведки, цифровых технологий, а также подготовки руандийских кадров в высших учебных заведениях России", - сообщили в российском дипведомстве в преддверии переговоров.

В Москве рассчитывают, что предстоящие переговоры придадут весомый дополнительный импульс совместным усилиям двух стран по наращиванию взаимовыгодного многопланового сотрудничества.

Деловые связи и перспективы сотрудничества

Несмотря на то, что объем торгово-экономических связей двух стран остается невысоким, страны имеют хорошие перспективы их развития. В частности, премьер-министр Руанды Эдуард Нгиренте, выступая в июне на Петербургском международном экономическом форуме, заявил, что Африканский континент заинтересован в российских инвестициях и готов создавать для бизнеса комфортные условия, в том числе сокращая различные демократические процедуры.

Особенно актуальным вопросом двусторонней повестки дня является тема использования атома в мирных целях. В августе в Росатоме сообщили, что РФ и Руанда хотят в сжатые сроки подписать контракт на подготовку технико-экономического обоснования проекта сооружения в республике Центра ядерной науки и технологий, соглашение о строительстве которого было подписано в октябре 2019 года. По планам в центре будут производиться радиоизотопы, которые применяются в том числе для диагностики онкологических заболеваний, также их можно будет применять для решения задач промышленности и сельского хозяйства. Возможно, что нынешний визит делегации Руанды в Москву позволит странам продвинуться в этом направлении.

Важное место на переговорах займут вопросы расширения двусторонних контактов в гуманитарной области, в частности, здравоохранении и подготовке гражданских и военных национальных руандийских кадров в высших учебных заведениях в России. Как отмечала ранее министр окружающей среды Руанды, бывший посол этой страны в России Жанна д’Арк Муджавамария, пандемия выявила острую необходимость в хорошо подготовленных медицинских работниках в стране, и Руанда рассчитывает на увеличение квот и целевых стипендий на обучение в России для руандийцев, особенно для кандидатов в медицинские вузы.

Отдельным пунктом на повестке дня переговоров будет стоять подготовка к проведению второго саммита Россия - Африка, запланированного на будущий год. Место и дата его проведения еще не были определены, однако известно, что он пройдет в одной из стран африканского континента. Первый такой саммит состоялся в Сочи в октябре 2019 года. По его итогам был подписан ряд взаимовыгодных соглашений и контрактов между Россией и странами континента, в том числе и с Руандой. Большие надежды возлагаются и на предстоящий саммит.

Региональная и международная повестка

Как указали в министерстве, диалог Москвы и Кигали основан на созвучности подходов к актуальным вопросам международной повестки дня, включая обеспечение центральной роли ООН, необходимость неукоснительного соблюдения принципов ее устава, в частности таких, как невмешательство во внутренние дела суверенных государств, верховенство международного права. В Москве и Кигали стремятся наращивать конструктивное взаимодействие в рамках ООН и других многосторонних форматов, указали в министерстве.

Ожидается, что Лавров и Бирута рассмотрят глобальную и региональную проблематику, представляющую взаимный интерес. В частности, особый акцент будет сделан на урегулировании кризисных ситуаций в горячих точках Африканского континента - Демократической Республике Конго, Мозамбике, ряде других стран региона Великих озер, ЦАР, Эфиопии, Ливии, а также на противодействии международному терроризму и экстремизму.