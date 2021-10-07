МИД РФ отметил прагматизм администрации Байдена в вопросах стратегической стабильности

ООН, 7 октября. /ТАСС/. Россия видит проявление прагматичности со стороны администрации Джо Байдена в вопросах стратегической стабильности. Об этом говорится в заявлении директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимира Ермакова, которое было зачитано на заседании Первого комитета Генеральной Ассамблеи ООН по вопросам контроля над вооружениями.

"Отмечаем проявление здорового прагматизма со стороны новой американской администрации. России и США удалось прийти к важным и конструктивным решениям - был продлен на пять лет договор СНВ-3", - сказал он. В качестве другого примера он привел заявление по итогам российско-американского саммита в Женеве в июне этого года о недопустимости ядерной войны.

Ермаков добавил, что Москва со своей стороны осознает ответственность за укрепление глобальной безопасности и продвигает в жизнь меры, направленные на "сохранение и укрепление архитектуры контроля над вооружениями".