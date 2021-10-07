Жириновский отказался от мандата в заксобрание Алтайского края

БАРНАУЛ, 7 октября. /ТАСС/. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский отказался от мандата в депутаты Алтайского краевого законодательного собрания восьмого созыва, сообщил в четверг на организационном заседании нового созыва регионального парламента председатель мандатной комиссии заксобрания Сергей Писарев.

"В связи с отказом кандидата в депутаты восьмого созыва, состоящего в общекраевой части краевого списка кандидатов, выдвинутого избирательным объединением алтайским региональным отделением партии ЛДПР, Владимира Вольфовича Жириновского от получения депутатского мандата решено передать депутатский мандат в порядке очередности кандидату Людмиле Цивилевой", - сказал Писарев.

Кроме того, он сообщил о решении об отказе от мандата в региональный парламент лидера "Коммунистов России" Максима Сурайкина. Его мандат передан Анастасии Гузей.

Ранее от своего мандата в заксобрание края отказался губернатор Алтайского края Виктор Томенко.

В Алтайском крае на 1 тыс. 793 избирательных участках 17, 18 и 19 сентября выбирали депутатов Госдумы и 68 депутатов регионального парламента. По партийным спискам на выборах краевого парламента единороссов поддержали 34,33% избирателей, КПРФ отдали свои голоса 24,04% избирателей. "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" получили 13,68% голосов, "Коммунисты России" - 12,08% и ЛДПР - 10,72%. Единороссы также одержали победу в 19 одномандатных избирательных округах. Возглавлял партийный список губернатор региона Виктор Томенко.