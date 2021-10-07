Бориса Хохрякова в третий раз избрали спикером думы ХМАО

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 7 октября. /ТАСС/. Депутаты думы Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) седьмого созыва в четверг в ходе первого заседания переизбрали спикером Бориса Хохрякова, представляющего партию "Единая Россия". Об этом стало известно из онлайн-трансляции заседания думы.

"По результатам голосования избранным председателем думы автономного округа является Борис Хохряков. Решение принято. 38 депутатов и все за. 100-процентное голосование", - сказал в ходе заседания думы председательствующий на первом заседании парламента ХМАО Еремей Айпин.

Хохряков в ходе голосования был единственным претендентом на пост председателя окружной думы.

По данным сайта регионального парламента, 71-летний Хохряков займет данный пост в третий раз. Он является председателем думы Югры с марта 2011 года.

С 17 по 19 сентября 2021 года в Югре прошли выборы депутатов Государственной думы, думы Югры, Тюменской областной думы, а также выборы в органы власти муниципалитетов региона.

Партия "Единая Россия" набрала 40,23% голосов на выборах депутатов думы Югры, второе место заняла КПРФ с 17,22% голосов, третье - ЛДПР с 14,64%, "Справедливая Россия - за правду" - 7,71% и Партия пенсионеров - 7,45%.