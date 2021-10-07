Сергея Корепанова в шестой раз избрали председателем Тюменской областной думы

ТЮМЕНЬ, 7 октября. /ТАСС/. Председателем Тюменской областной думы в шестой раз избрали Сергея Корепанова. Результаты голосования депутатов огласила в четверг на первом заседании Тюменской областной думы VII созыва председатель счетной комиссии думы Ольга Швецова.

"В бюллетень была внесена одна кандидатура, Корепанова Сергея Евгеньевича. Результаты тайного голосования - 47 голосов "за", голосов против - нет", - сообщила Швецова.

С избранием Корепанова поздравил губернатор Тюменской области Александр Моор. "Единодушное решение депутатов подтверждает бесспорный авторитет и политический вес Сергея Корепанова", - отметил на заседании Моор.

Корепанов являлся депутатом Тюменской областной думы второго, третьего, четвертого, пятого и шестого созывов. Также он был председателем Тюменской областной думы второго, третьего, четвертого, пятого и шестого созывов.